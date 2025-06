Nova regra de trabalho em feriados passa a valer em julho; veja o que muda

A partir do dia 1º de julho de 2025, entram em aplicação novas normas definidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que alteram as condições para o funcionamento de atividades em feriados. As mudanças impactam especialmente os ramos de comércio e serviços, que passam a seguir regras específicas para operar nessas datas.

O que aconteceu

Empresas só poderão abrir em feriados após firmarem acordos com os sindicatos da categoria. Antes disso, com base na portaria nº 671, em vigor desde 2021, era permitido o funcionamento nesses dias sem necessidade de negociação com entidades sindicais.

A nova regulamentação foi estabelecida por uma portaria publicada em 2023, mas sua implementação foi adiada para este ano. Segundo o governo federal, a mudança tem como objetivo "reafirmar a legalidade", já que, para o setor comercial, há uma legislação de 2000 que exige acordo coletivo para atuação em feriados.