INSS: Mais de 685 mil pessoas procuraram Correios para consultar descontos

Agências dos Correios passaram a fazer atendimento presencial a partir de 30 de maio. Na época da divulgação da parceria, o ministro disse que o atendimento nos Correios busca ajudar "os mais vulneráveis" e os que têm dificuldade de acesso à tecnologia.

Como funciona atendimento nos Correios

Aposentados e pensionistas precisam levar apenas o documento de identificação. Não será necessário apresentar o comprovante de inscrição nem o contracheque. Caso o aposentado ou pensionista esteja acamado, por exemplo, é possível que uma terceira pessoa seja atendida no lugar dele, desde que porte uma procuração.

Funcionários dos Correios têm acesso ao sistema do INSS. Durante o atendimento, o funcionário dos Correios vai abrir para o aposentado ou pensionista a tela informando se teve desconto ou não, e de qual associação. Quando falar de qual associação é, o funcionário também perguntará se o beneficiário autoriza ou não colocando essa informação no sistema. Quem buscar esse atendimento receberá um protocolo com o número, horário e data em que aconteceu.

A partir daí, assim como acontece com as comunicações feitas via aplicativo, as entidades têm 15 dias úteis para fazer o ressarcimento ou provar que houve autorização para o desconto. Após esse prazo, o beneficiário pode retornar aos Correios para um segundo atendimento e verificar se a documentação enviada pela entidade está certa ou não.