Inflação desacelera em maio, apesar de alta da conta de luz e dos remédios

Vilões recentes contribuem para queda dos preços. Entre os destaques para a perda de força da inflação dos alimentos aparecem a redução de preço do tomate (-13,52%), do arroz (-4%), do ovo de galinha (-3,98%) e das frutas (-1,67%). Por outro lado, os valores da batata-inglesa (+10,34%), da cebola (+10,28%), do café moído (+4,59%) e das carnes (+0,97%) permanecem em alta.

A queda nos preços do tomate pode ser explicada por um aumento da oferta devido ao avanço na safra de inverno, movimento inverso no caso da batata-inglesa, onde a safra de inverno ainda não é suficiente para suprir a demanda. Já no caso da cebola, questões relacionadas à importação do produto da Argentina influenciaram no aumento dos preços.

Fernando Gonçalves, gerente do IPCA

Transportes

Combustíveis e passagens aéreas apresentam queda. Em maio, o preço dos bilhetes para viajar de avião recuaram 11,3% e os combustíveis ficaram 0,72% mais baratos. Os dois resultados contribuíram para a queda de 0,37% dos custos relacionados ao segmento de transportes.

A queda nas passagens aéreas se deve por ser um período entre as férias de final e início de ano e as do meio do ano, quando as companhias aéreas costumam baixar os preços.

Fernando Gonçalves, gerente do IPCA

Preço de todos os combustíveis recuou no mês passado. A maior queda foi contabilizada pelo óleo diesel (-1,3%). Na sequência, aparecem o etanol (-0,91%), o gás veicular (-0,83%) e a gasolina (-0,66%). Gonçalves classifica o cenário como reflexo da redução na tributação do álcool hidratado. Segundo ele, o impacto da decisão resultou no recuo de R$ 0,05 por litro.