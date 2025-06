Taxar LCI e LCA aumenta tributos e afeta agro e moradia, dizem analistas

Medida precisa de aprovação no Congresso. Outro ponto relevante é que, enquanto o aumento do IOF ocorreu via decreto, a taxação da LCI e da LCA deve ocorrer por Medida Provisória, que necessita de aprovação no Congresso. "Isso envolve uma negociação mais complexa, na medida em que haverá necessidade de comprometimento da Câmara e do Senado", diz Braga.

Como fica para o investidor?

Taxação será uma revolução no mercado. Há a possibilidade de que a taxação atinja outras modalidades de investimento também isentas, como CRIs, CRAs e debêntures incentivadas. Se isso de fato ocorrer, será "uma revolução", diz Borsato, do Barcellos Tucunduva Advogados. "O investidor sempre se acostumou a ter todo o spread da operação com esses títulos. Agora vai ter que fazer conta", diz.

Pode ocorrer migração de recursos para outros investimentos. Com a taxação, esses investimentos precisarão ficar mais atrativos ao investidor, caso contrário ele poderá decidir colocar seu dinheiro em outro lugar. "Isso pode fazer com que os recursos destinados hoje para o setor imobiliário e para o agronegócio migrem para outros investimentos", diz Borsato.

Há dúvidas sobre quando começaria a valer a taxação e quem será taxado. Pela lei, se aprovada em 2025, a cobrança só poderá ocorrer em 2026. Mas não se sabe, por exemplo, como ficariam os títulos emitidos entre a publicação da medida e o início de 2026.

Outro ponto é saber se haverá tributação para títulos adquiridos antes da lei, mas ainda não vencidos. "Isso só vai funcionar para aplicações novas? Se eu tenho uma LCI que vai vencer em 2027, tenho risco de tributação? Isso pode levar a uma corrida de pessoas querendo se desfazer desses títulos", diz Everton Lazaro da Silva, advogado tributarista do Rayes e Fagundes Advogados Associados.