MEIs têm direito a 50% de desconto para renegociar dívidas com a União

Os microempreendedores individuais (MEI) têm até 30 de setembro para aderir ao edital da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) que prevê condições especiais de renegociação de dívidas ativas com a União.

O que aconteceu

Os descontos podem chegar a 50% sobre o valor total. Isso vale para dívidas de até 60 salários mínimos (R$ 91.080,00) que estejam inscritas há mais de um ano. Para microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), os descontos podem chegar a 70% a depender da situação financeira do empreendedor.