Pix automático estará disponível a partir de 16 de junho, confirma Galípolo

Pix parcelado deve ser lançado nos próximos meses. Durante o Febraban Tech, Galípolo chamou o Pix parcelado de "grande inovação", já que vai permitir o parcelamento de uma transação de maneira instantânea e com a retirada imediata para o vendedor. O Pix parcelado também deve ser voltado para quem não tem cartão de crédito.

A banqueiros, Galípolo disse que a intenção do Pix parcelado é dar alternativas para as pessoas. "A intenção nunca é vetar qualquer tipo de alternativa que vocês têm hoje, sejam vocês empresas, a instituição financeira ou cidadão que está utilizando aquele serviço. E, sim, consigam apresentar alternativas que se apresentem competitivas e deixem que o desejo do consumidor, o desejo do cliente, a experiência do cliente determine qual é uma alternativa mais interessante, mais competitiva", diz o presidente do BC.

Sistema de devolução de PIX a clientes vítimas de golpes vai ter nova versão. Na semana passada, o diretor de Organização do Sistema Financeiro do BC, Renato Gomes, disse que a versão 2.0 do MED (Mecanismo Especial de Devolução) vai começar a funcionar em dezembro. Já hoje, Galípolo não apresentou previsão. "Ele vai permitir a contestação de transações de Pix de forma simples e intuitiva, diretamente por meio do aplicativo dos bancos, de forma 100% digital, ele será aplicado obviamente em casos de fraudes, golpes e crimes. Então você vai conseguir fazer esse pedido e vai permitir que as instituições façam um rastreamento maior", explicou Galípolo.

BC quer apresentar novo modelo de captação de recursos para financiamento habitacional. Isso ocorre por conta da queda nos saldos em poupança nos últimos anos, que é atualmente fonte de recursos para financiamentos habitacionais. Segundo Galípolo, o novo modelo deve ser baseado "em captações de mercado".