Prazo do saque de conta inativa do FGTS termina neste mês; veja quem recebe

Trabalhadores que optaram pelo saque-aniversário e tiveram o contrato de trabalho suspenso ou rescindido no período de janeiro de 2020 a 28 de fevereiro deste ano podem sacar valores de contas inativas do FGTS até 27 de junho. O benefício está previsto na Medida Provisória nº 1.290, publicada neste ano.

O que aconteceu

Os valores serão liberados para casos específicos de rescisão contratual. São eles: despedida sem justa causa; despedida indireta, de culpa recíproca e de força maior; rescisão por falência, falecimento do empregador individual, empregador doméstico ou nulidade do contrato; extinção normal do contrato a termo, inclusive o dos trabalhadores temporários; suspensão total do trabalho avulso; rescisão por acordo entre o trabalhador e o empregador (80% do saldo disponível).

O pagamento está sendo liberado em duas fases. Na primeira, todos os trabalhadores contemplados pela medida provisória receberam até R$ 3 mil de cada conta do FGTS, de acordo com o saldo disponível. Na segunda etapa, os trabalhadores que são público-alvo da MP irão sacar o saldo do FGTS que estava disponível na conta em 01/06/2025. O saldo será integralmente liberado, sem limite.