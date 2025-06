Rede de frango frito começou em estacionamento e hoje vale R$ 5,5 bilhões

As experiências eram feitas na cozinha de Kopushyan. Um dos testes incluiu ursinhos de goma na receita, que acabou sendo descartada. Em outro, usaram suco de picles na salmoura — uma mistura descoberta por acaso após usarem um pote de picles vazios para colocar sobras de frango.

Com a receita pronta, o trio decidiu que era o momento de começar a venda ao público. Sem dinheiro para comprar um food truck, os empreendedores se instalaram em um estacionamento no bairro de East Hollywood, em Los Angeles, com uma fritadeira de US$ 150, uma lâmpada de aquecimento para batatas fritas e mesas que pegaram emprestado de seus pais, disse Oganesyan.

A noite de inauguração rendeu US$ 40 em faturamento. Dias depois, o restaurante chamou atenção do ex-crítico gastronômico do Eater Los Angeles, Farley Elliott, por meio do boca a boca. A partir daí, os negócios prosperaram — ao final do segundo mês, cada um recebeu um salário de US$ 10.000 (R$ 55 mil). Um ano depois, o trio abriu a primeira loja com ajuda do irmão de Rubenyan, Gary.

Em 2019, a rede já era uma franquia global. Mais de 300 lojas estão espalhadas nos EUA, Canadá, Reino Unido e Oriente Médio. Os investidores incluem o atual CEO da Dave's, Bill Phelps, o ator Samuel L. Jackson, o âncora do Good Morning America e ex-jogador da NFL Michael Strahan, o produtor de cinema John Davis e o proprietário do Red Sox, Tom Werner, segundo a CNBC.

Nos EUA, a rede arrecadou mais de US$ 600 milhões em vendas em 2024. Isso representa um aumento de 57% em relação ao ano anterior. A empresa de private equity Roark Capital comprou uma participação majoritária na Dave's Hot Chicken no início do ano e espera faturar US$ 1,2 bilhão em 2025.