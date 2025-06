IOF do risco sacado desagradou empresários e levou a novo recuo de Haddad

A cobrança de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) sobre operações de risco sacado tem sido um dos pontos de maior atrito entre o governo e empresários, em meio à discussão sobre as medidas tomadas para ajudar a fechar as contas públicas. Entenda que operação é essa e qual sua importância para o varejo e a indústria.

O que é risco sacado?

O risco sacado é uma operação de antecipação de recebíveis. Funciona assim: uma empresa faz uma compra de um fornecedor, com o compromisso de pagar em um prazo determinado, por exemplo, 60 dias.

O fornecedor faz uma operação de risco sacado no banco para receber esse valor antes do prazo combinado com a empresa compradora. Na operação, o banco adianta o valor ao fornecedor, com desconto. E a compradora paga o valor cheio ao banco no prazo que havia combinado com o fornecedor.