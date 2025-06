Abrainc: Com imposto na LCI, menos brasileiros conseguirão comprar imóvel

E o que nós estimamos é que se houver essa majoração de 5% nas LCI's, deve haver um aumento de 0,5% a 0,7% ao ano na taxa final. Isso traz um impacto negativo, porque as taxas de juros já subiram muito nos últimos anos, portanto nós já tiramos muita gente de ter a capacidade de comprar o imóvel, pois a prestação deixou de caber na capacidade de pagamento dessa pessoa, e mais esse aumento vai tirar o maior número de pessoas de ter capacidade de adquirir imóvel.

Luiz França

Dentre as novas medidas tributárias propostas, os títulos de crédito (renda fixa) que antes eram isentos passarão a ter cobrança de imposto de renda. A medida atinge a LCI e a LCA (Letra de Crédito do Agronegócio), que passarão a ter cobrança de 5% de IR.

O economista detalhou como funciona o sistema de financiamento imobiliário no Brasil e alertou que uma redução na compra de imóveis pode ter um efeito negativo no segmento de incorporação

Quem financia o comprador do imóvel é a caderneta de poupança, o chamado sistema brasileiro de poupança empréstimo. Todo mundo deve conhecer ou lembrar de uma caderneta de poupança, que as pessoas investem seu dinheiro e tem uma remuneração na ordem de TR+ 6,17% ao ano. E os bancos captam esse dinheiro dos poupadores e são obrigados a investir 65% desse recurso em crédito imobiliário, em mercado imobiliário.

O que acontece é que o volume da demanda do mercado imobiliário é muito grande e não existe mais esse dinheiro do poupador para investir no financiamento das pessoas físicas, no financiamento das construções. Então, qual foi a saída? Os bancos emitem um título chamado LCI. LCI é um título que paga um percentual do CDI. Então, nós temos duas fontes de 'funding', ou seja, duas fontes de recurso que os bancos utilizam.