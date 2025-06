Trump anuncia acordo com China; tarifas caem para 55%

O presidente Donald Trump anunciou que o acordo comercial com a China está fechado — as tarifas caem para 55% — depois de dois dias de negociações entre as delegações em Londres. Nas redes sociais, ele afirmou que os detalhes foram acertados, ficando apenas "sujeito à aprovação" dos líderes.

O que aconteceu

"Nosso acordo com a China está fechado, sujeito à aprovação final do presidente Xi e minha", afirmou Trump na rede social Truth. O presidente dos Estados Unidos disse ainda que "os ímãs completos e quaisquer terras raras necessárias serão fornecidos antecipadamente pela China" e que vai fornecer à China o que foi acordado.

Trump detalhou ainda as tarifas entre os dois países. "Estamos recebendo um total de 55% de tarifas, a China está recebendo 10%. O relacionamento é excelente!", completou o presidente.