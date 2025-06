Amanda Klein: Congresso reage a propostas de Haddad para aumentar impostos

A proposta de isenção do IOF com aumento de impostos de outros tributos apresentada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, gerou reação dentro do Congresso, que teme uma escalada tributária, disse a apresentadora Amanda Klein no Mercado Aberto de hoje.

O ministro Haddad se reuniu ontem com Lula duas vezes no palácio da Alvorada, que deu o sinal verde para a publicação da medida provisória com o aumento da tributação para bets e para o setor financeiro. Nas palavras do ministro, impostos que pegam só moradores de cobertura e fazem justiça tributária. Será?