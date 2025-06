Auxílio Gás retorna na próxima semana; veja datas de pagamento

Como funciona o Auxílio Gás?

O Auxílio Gás foi criado para reduzir o impacto do custo do gás de cozinha no orçamento das famílias de baixa renda, especialmente aquelas em situação de maior fragilidade econômica.

O valor depositado cobre integralmente o preço de um botijão de gás de 13 quilos, com base na média nacional calculada pela ANP - Agência Nacional do Petróleo.

Em abril, por exemplo, o benefício foi de R$ 108 por residência, mas o valor varia de acordo com os preços atualizados do GLP no país.

Têm direito ao auxílio as famílias registradas no CadÚnico com renda per capita igual ou inferior a meio salário mínimo. Participantes do Bolsa Família ou de programas sociais similares também são incluídos automaticamente.

O dinheiro é transferido para uma conta bancária já existente ou para uma poupança digital aberta automaticamente em nome do responsável familiar. A parcela tem validade de 120 dias para ser movimentada após a liberação.