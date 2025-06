Conheça o Matopiba, região brasileira onde a produção de soja mais cresce

As regiões Centro-Oeste e Sul continuam sendo as campeãs da produção de soja, grão que é o carro-chefe da agropecuária brasileira. Mas, nos últimos anos, a maior expansão dessa cultura está acontecendo em outra parte do país: o chamado Matopiba.

As áreas produtivas da oleaginosa nos estados de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia registraram um crescimento acumulado de 114% nas últimas dez safras, atingindo cerca de seis milhões de hectares, segundo a Conab (Companhia Nacional de Abastecimento). No mesmo período, a média total do país ficou em 43%. De acordo com a empresa de tecnologia de dados EEmovel Agro, a projeção para a próxima década é de um crescimento de 11% ao ano no Matopiba, o equivalente a 184% ao final desse intervalo.

Diferentemente de outras regiões, que foram moldando a cultura ao surgimento de novas tecnologias nas últimas três décadas, o sucesso do Matopiba tem se dado em sinergia com o desenvolvimento tecnológico. Seu avanço vem sendo impulsionado pela instalação de portos fluviais e novas conexões férreas e terrestres. A produção de soja na região do Matopiba na safra 2024/2025 ficou em 32 milhões de toneladas, o correspondente a 19% do total do país, de 168,3 milhões de toneladas.