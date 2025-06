'Criatividade é motor dos negócios', diz CEO do Publicis Groupe no Brasil

A 72ª edição do Cannes Lions, principal festival de criatividade do mundo, acontece na semana que vem, na França. E o Brasil será homenageado como 'País Criativo' do ano, um reconhecimento ao 'comprometimento de um país com a criatividade que impulsiona o progresso', segundo a organização do evento.

Para Gabriela Onofre, CEO do Publicis Groupe no Brasil, isso mostra o quanto a criatividade tem se tornado motor dos negócios - e o quanto cada vez mais clientes entendem isso. Gabriela foi a entrevistada no episódio #214 do programa Mídia e Marketing, publicado nesta semana - veja, acima, a entrevista completa.