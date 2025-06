'Tem algo muito errado com o Brasil', diz Haddad sobre alíquotas de IR

Durante um ano, a equipe da Fazenda se dedicou ao tema do Imposto de Renda e encontrou uma fórmula elogiada por muitas pessoas sensatas, de boa formação, que entenderam que a criação de uma alíquota mínima de Imposto de Renda.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

'Reforma só atinge o morador da cobertura', reafirmou o ministro. Haddad garantiu que as mudanças "não perseguem ninguém" e garantem uma maior justiça social. "Como é que você cobra o condomínio do zelador, que às vezes mora ali no prédio, e não de quem mora na cobertura", questionou Haddad.

Isenção deve beneficiar 15 milhões de brasileiros, disse Haddad. O cálculo do ministro considera 10 milhões que ganham até R$ 5 mil mensais e outros 5 milhões que recebem entre R$ 5.000 e R$ 7.000, que terão as alíquotas reduzidas. "Até o presente momento, eu não consegui enxergar uma proposta que fosse melhor que essa", avaliou.

Cenário econômico

Ministro comemorou desempenho recente da economia. Haddad destacou o avanço do PIB (Produto Interno Bruto) e da queda do desemprego ao menor nível da série histórica. "O Brasil termina esse terceiro ano de governo Lula, com uma taxa média de crescimento de 3% ao ano, praticamente o dobro da taxa de crescimento observada nos 10 anos anteriores à sua posse", disse.

Crescimento sustentável deve persistir, diz Haddad. Na avaliação do ministro, as medidas econômicas serão essenciais para garantir o avanço do PIB. "Nós temos que compreender que a economia brasileira pode continuar crescendo acima da média mundial, como vai acontecer, como tem acontecido", garantiu ao reforçar o desejo de compartilhar os avanços com o Legislativo.