Futuro dos juros divide analistas mesmo após inflação abaixo do esperado

Os diretores do BC (Banco Central) voltam a se reunir na próxima semana com a missão de definir o futuro da taxa básica de juros, a Selic. Ao deixar os próximos passos em aberto no último encontro, a autoridade monetária alugou um tríplex na cabeça dos analistas do mercado financeiro. Eles divergem sobre a possibilidade de fim do ciclo de alta dos juros mesmo com a inflação de maio abaixo das expectativas.

O que aconteceu

Banco Central deixou em aberto fim do ciclo de alta da taxa Selic. Na ata da última reunião, o Copom (Comitê de Política Monetária) defendeu o compromisso de direcionar a inflação para o centro da meta e ressaltou que os próximos passos permanecem incertos, devido a um "cenário de elevada incerteza". Segundo a autoridade monetária, ainda há preocupação com os impactos efetivos do ciclo de ajustes.

Inflação abaixo das expectativas traz esperança pelo fim do ciclo. O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) de maio foi de 0,26%, taxa 0,11 ponto percentual abaixo das previsões do mercado financeiro. Mesmo diante do arrefecimento do índice oficial, a aposta no fim da trajetória de seis altas consecutivas da taxa básica de juros ainda não é unanimidade.