Gleisi defende novos tributos de Haddad: 'O que bets geram para o Brasil?'

"Eu não vejo problema em aumentar a tributação de bets", disse a ministra. "Nós temos um problema hoje com as bets, que são todos jogos por celular. O que eles investem no Brasil? Que retorno trazem? Quanto emprego geram? Acho que tem que pagar mais imposto mesmo."

Ela também rebateu às críticas à tributação da LCA (Letra de Crédito do Agronegócio). "Nós não estamos falando dos agricultores, nós estamos falando de pessoas que investem nesse título. Parte desta renda é que vai para o financiamento da agricultura, mas a maior parte fica na mão de investidores."

Gleisi falou com a imprensa na porta do TCU (Tribunal de Contas da União). Ela representa o presidente Lula no julgamento das contas do governo em 2024.

O decreto anterior do IOF será todo revisto. A decisão se deu após pressão dos parlamentares e do mercado, que não reagiu bem ao anúncio. O presidente da Câmara pediu que o governo apresentasse um conjunto de medidas estruturantes para evitar a votação de um projeto que derruba o decreto do IOF.

Apesar de os presidentes das duas Casas terem participado da discussão, não há garantia de que ele será aprovado pelo Legislativo. Ontem, Motta alertou que pode haver um "descasamento" entre propostas do governo e a aceitação do Congresso. No governo, diz-se, por outro lado, que a certeza é que o projeto antigo não passaria.

Gleisi disse que o debate é "legítimo". "Congresso Nacional com certeza vai fazê-lo, né?", afirmou a ministra, desviando sobre a fala do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), sobre a proposta.