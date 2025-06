Haddad após confusão na Câmara: 'Vomitam números errados sobre a economia'

Ministro diz que deputados fugiram do debate. Haddad se mostrou desconfortável com a ausência dos deputados Nikolas Ferreira (PL-MG) e Carlos Jordy (PL-RJ) no momento em que recebeu a palavra para responder os questionamentos. Ele classificou o ocorrido como uma estratégia parecida com a da eleição de 2018, quando, segundo ele, o ex-presidente Jair Bolsonaro fugiu dos debates presidenciais com ele.

Por que a pessoa faz uma pergunta e não espera a resposta? Eu sei que eles têm outros compromissos, é um direito dela fazer as perguntas, ouvir e sair do plenário .

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Ele prevê a ausência dos ministros nas comissões. Haddad avalia que os convites e convocações como determinantes para a prestação de contas do governo com a sociedade no Congresso correm o risco de não acontecer mais diante da situação. "Qual é o ministro que vai se sentir confortável para prestar esclarecimento, se as pessoas falam o que querem e deixam a sala?", questionou.

Confusão foi originada após Haddad classificar ausência dos deputados como "molecagem". A manifestação do ministro ocorreu no momento em que notou a ausência de Ferreira e Jordy no momento em que responderia aos questionamentos. Informados sobre a declaração, os opositores retornaram à comissão e solicitaram novamente a palavra. Com isso, foi ampliado o bate-boca com os governistas presentes na sessão.