Imposto de Renda: confira data de pagamento do 2º lote de restituição

O segundo lote de restituição do Imposto de Renda está programado para receber no dia 30 de junho, sendo o próximo da fila. Desde o dia 23 de maio, está disponível a consulta para saber se o contribuinte foi incluído no lote inicial. Quem não recebeu pode aguardar os lotes seguintes.

Datas das restituições do IR 2025

1º lote: 30/05 (já pago)

2º lote: 30/06

3º lote: 31/07

4º lote: 29/08

5º lote: 30/09

Quem recebe primeiro:

A restituição segue uma sequência de prioridades.