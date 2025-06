Haddad cobra Congresso: 'Vamos enfrentar supersalários ou não?'

Temas de ajuste foram deixados de lado no Congresso. Haddad disse ainda que o governo tomou iniciativas de corte importantes no ano passado, como o abono salarial e a política do salário mínimo, mas ressaltou que outros pontos não foram apreciados no Congresso.

Tem coisas que nós mandamos que não foram objeto de apreciação ou foram colocadas de lado num primeiro momento, por questões políticas que eu reconheço legítimas. Não estou aqui querendo ser mais sabido. Mas há distorções no orçamento que nós precisamos corrigir.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Ao comentar as preocupações com a questão fiscal trazidas por deputados, Haddad questionou mais uma vez quais debates o Congresso está disposto a enfrentar.

Compartilho das preocupações porque são corretas. As partes têm que caber no todo. E para isso acontecer, nós precisamos ir para a mesa e saber o que, politicamente, o Congresso está disposto a enfrentar. Como fizemos com a reforma tributária. Nós demos suporte técnico para o Congresso avançar, e o Congresso avançou.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda



Haddad defendeu o fim da isenção de IR para títulos de investimento e pediu "abertura de espírito". Uma das propostas levadas ao Congresso para substituir o aumento do IOF é a tributação de aplicações hoje isentas de imposto de renda, como LCI e LCA, cujos investimentos vão para o setor imobiliário e o agronegócio.

Nem o Tesouro Nacional está conseguindo concorrer com esses títulos privados. Isso não é demonizar. Talvez esse governo seja o maior amigo da constituição civil, metade da constituição civil hoje depende do Minha Casa Minha Vida. Isso não é aumento de tributo. É correção de distorção. São R$ 41 bilhões de renúncia fiscal nos títulos isentos. É mais do que o seguro-desemprego inteiro. É o tamanho do PAC.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda