MEI: veja 3 benefícios que podem ajudar a economizar dinheiro

Microempreendedores individuais (MEI) têm direito não apenas a condições tributárias especiais, mas também a benefícios que podem ajudar a economizar recursos com planos de saúde, compra de veículos e linhas de crédito.

Quais são os benefícios para MEI

Planos de saúde empresariais. MEIs podem contratar o serviço usando o CNPJ da empresa e ainda incluir dependentes como filhos, cônjuges e funcionários, a depender da operadora. O benefício está disponível para empresas ativas e em situação regular com a Receita Federal por, no mínimo, seis meses, segundo recomendação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Valores reduzidos na compra de veículos. O CNPJ regular e ativo também pode garantir descontos de até 30% no valor de um carro zero quilômetros, segundo o Sebrae. Os modelos oferecidos geralmente apresentam valores compatíveis com o faturamento anual da microempresa. Além disso, o veículo deve permanecer em nome do MEI por, no mínimo, 12 meses.