Calendário do PIS de junho: veja quando será pago o abono salarial

A Caixa Econômica Federal iniciará os repasses do abono salarial de 2025 para quem nasceu em julho e agosto a partir de junho.

O que aconteceu

Segundo o cronograma oficial, o pagamento do quinto lote terá início no dia 16 de junho. Serão atendidos os trabalhadores que fazem aniversário nesses dois meses, conforme a programação divulgada pela Caixa.

De acordo com as regras atuais, têm direito ao abono os trabalhadores que exerceram atividades com carteira assinada, seja no setor público ou privado, por no mínimo 30 dias durante o ano-base de 2023. A média de salários mensais nesse período deve ter sido de até dois salários mínimos (R$ 2.640,00). Também é necessário estar inscrito no programa há pelo menos cinco anos e ter os dados corretamente informados pelo empregador por meio da RAIS (até 15 de maio de 2024) ou do eSocial (até 19 de agosto de 2024).