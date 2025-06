Empresário poderoso: quem é Benjamin Steinbruch, que comandou Jockey de SP

Entre 2013 e 2017, mais de 40 executivos de alto escalão deixaram a CSN. Paulo Caffarelli, ex-presidente do Banco do Brasil, chegou a propor um plano de desinvestimento, mas enfrentou resistência de Steinbruch, que manteve o controle estratégico do grupo.

Steinbruch ocupa o topo da lista de bilionários da indústria brasileira, segundo a Forbes Brasil 2023. Com fortuna estimada em R$ 10 bilhões, ele aparece na 30ª posição do ranking geral de mais ricos do país e lidera o setor industrial, à frente de nomes como Carlos Sanchez (Grupo NC) e Elie Horn (Cyrela). A maior parte de seu patrimônio está vinculada à CSN, uma das 30 maiores empresas do Brasil, com atuação em siderurgia, mineração, energia e logística.

Em 2018, seu nome foi cotado como vice de Ciro Gomes. Filiado ao PP e próximo a Ciro Nogueira, Steinbruch deixou a vice-presidência da Fiesp após desentendimento com Paulo Skaf, que foi pego de surpresa pela filiação partidária. À época, ele dizia estar disposto a ser ministro ou até suplente de senador, e defendia uma agenda de política industrial.

No campo societário, protagonizou uma disputa familiar na Justiça. Em 2018, destituiu os primos do bloco de controle da Vicunha Steel, desrespeitando um acordo de acionistas firmado em 1994. A Justiça deu ganho de causa a Benjamin em 2019, reforçando seu poder sobre a CSN e os demais ativos do grupo.

A família de Steinbruch tem um vinhedo em um haras na região de Solís de Mataojo, no Uruguai. Segundo o portal de notícias Alô Alô Bahia, o vinho do empresário fez sucesso na Bahia no verão 2025. Ainda segundo o portal, a estância do empresário possui toda infraestrutura de um hotel de campo: quartos com decoração primorosa, sala de degustação e cozinha superequipada, além de uma patisserie.

Steinbruch presidiu o Jockey Club de São Paulo entre 2017 e 2024, período em que o clube acumulou mais de R$ 1 bilhão em dívidas e passou a ser alvo de desapropriação pela Prefeitura. O terreno na Cidade Jardim, um dos mais valiosos da capital paulista, deve ser transformado em parque público. Durante seu mandato, Steinbruch articulou com políticos e empresários um plano urbanístico que poderia salvar o clube, mas o projeto fracassou.