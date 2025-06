Reunião vira bagunça e Haddad faz desabafo sobre bolsonaristas: 'Molecagem'

É só pra aparecer. A pessoa fala: agora eu sou um deputado pra valer, vou falar sério com o senhor. E aí corre daqui, ele não quer ouvir a explicação. Esse tipo de atitude não é bom. Eu venho aqui com espírito público, venho com dado oficial, venho com PECs e leis complementares que vocês aprovaram, para debater. Agora, esse tipo de atitude de alguém que quer aparecer na rede, e corre sempre que o embate vai acontecer. Estou perdendo aqui um minuto para esse desabafo, porque é um pouco de molecagem, sabe? Isso não é bom para a democracia.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

A audiência seguiu por mais um tempo, mas já em clima de animosidade. Os deputados do PL voltaram à audiência em seguida e criticaram a fala do ministro. Depois disso, Ferreira pediu novamente a palavra, alegando uma questão de ordem, o que foi negado pelo presidente da comissão de Finanças e Tributação, o deputado Rogério Correia (PT-MG).

Com a negativa, deputados bolsonaristas começaram a gritar, e a audiência foi encerrada. "Vários querem falar. Mas como tem três deputados que não querem deixar ninguém falar, eu não posso continuar a reunião. Está encerrada a reunião. Eu peço desculpa, ministro, pela atitude destes deputados que vieram aqui para fazer baderna, que é exatamente o que eles sempre tentam", disse Correia.

Entenda

Haddad esteve na Câmara dos Deputados hoje para participar de uma audiência pública. A reunião foi promovida pelas comissões de Finanças e Tributação e de Fiscalização Financeira e Controle. Na audiência, ele defendeu as medidas de ajuste fiscal propostas pelo governo para substituir o aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) e lembrou outras medidas enviadas anteriormente pelo governo e ainda não apreciadas no Congresso, como os supersalários.

O ministro apresentou medidas para substituir o aumento do IOF aos presidentes da Câmara e do Senado. Em reunião no domingo, Haddad apresentou medidas que incluem o aumento da taxação das bets, aumento de imposto sobre fintechs e taxação de LCI e LCA em 5%.