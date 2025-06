Salário mínimo 2025: saiba quanto é o piso nacional este ano

O valor do salário mínimo nacional atualizado para R$ 1.518,00 foi pago aos trabalhadores pela primeira vez em fevereiro.

O que aconteceu

A razão para o crédito ocorrer apenas em fevereiro, embora o reajuste tenha vigência desde janeiro, é que o salário é pago no mês seguinte ao do trabalho realizado, refletindo no contracheque do mês atual.

O salário mínimo é o menor valor que um trabalhador pode receber mensalmente pelo seu serviço, servindo como base para cálculo de benefícios assistenciais, previdenciários e trabalhistas do governo.