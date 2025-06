Sem mau cheiro: estudo direciona lançamento da Unilever no mercado nacional

O relato de Bianca gerou diversos comentários de pessoas também incomodadas com a sensação de mau odor pós-banho. Após a repercussão do assunto, Bianca foi convidada a protagonizar uma ação de marketing de Rexona Clinical.

A relação do brasileiro com a higiene e limpeza do corpo está associada às sensações de conforto e aceitação. O estudo evidencia a relevância do lançamento da linha no país. Quando escutamos o consumidor brasileiro, fica evidente o interesse por soluções que eliminem o mau odor em todo o corpo.

Viviane Ramos, da Unilever

O lançamento contará com os formatos aerosol e creme, com 6 opções de fragrância em Rexona, 2 em Dove e 3 em Dove Men. A princípio, os produtos poderão ser encontrados em todo o país. Com a novidade, o Brasil se torna o terceiro mercado global a receber o produto - que, atualmente, é comercializado nos Estados Unidos e Reino Unido.