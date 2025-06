Amanda Klein: Crise não é de Haddad; é do governo Lula

A crise instaurada após o aumento do IOF não é do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e sim do governo Lula, analisou a apresentadora Amanda Klein na edição de hoje do Mercado Aberto.

O governo Lula se encontra no meio de um baita impasse, uma tempestade perfeita, em que no dia seguinte ao depoimento de Bolsonaro no julgamento do golpe, só se fala na crise de Fernando Haddad.