Anitta virou sócia e ampliou visibilidade, diz fundador de clínica estética

Presidente da rede de estética Laser & Company, Rafael Estevez enviou um e-mail para o contato geral de Anitta logo no primeiro ano do seu segundo negócio, em 2023.



Sócia e esposa de Rafael, Cristina Bohrer não acreditava que em meio a centenas de propostas, a equipe da cantora responderia. Mas o que veio foi mais do que uma simples resposta, contou o empresário no "Divã de CNPJ", Anitta aceitou ser sócia da empresa, associando sua imagem e o gosto por procedimentos estéticos à Laser & Company.



Para além da imagem de uma influenciadora, Anitta trouxe visibilidade e ampliou o conhecimento da marca.



Se eu botar alguma coisa que tem a Anitta, o número de cliques, o alcance, vai de 5 a 8 vezes mais com o mesmo investimento. Rafael Estevez



Com a Laser & Company, o casal enxergou um ramo de negócio no mercado de estética pouco explorado. Serviços de laser e ultrassom, além da conhecida depilação, em grande escala e com um valor competitivo para novos públicos. Nas franquias da Laser&Co, os clientes encontram procedimentos a laser para estética corporal e facial.



Ela não entrou pelo o que a gente era em termos de tamanho, mas pelo que nós vamos ser com ela. Confiou, acreditou no projeto. Rafael Estevez



Desde que a parceria foi anunciada, em setembro de 2024, Anitta virou o rosto da Laser & Company. A cantora está estampada nas lojas, materiais e vitrines da franquia, que tem 70 unidades e pretende chegar a mais de 100 lojas até o final de 2025.



"Pensei o negócio para ser mundo", conta Rafael. A rede deve inaugurar no próximo mês a primeira unidade da Laser & Company na Europa. A escolha de Anitta como sócia também faz parte do projeto internacional da empresa.

Divã de CNPJ no UOL:

Novos episódios do videocast sobre empreendedorismo apresentado por Facundo Guerra ficam disponíveis às terças no Canal UOL na TV e às quintas no YouTube e nas plataformas de áudio. Assista ao programa completo com Rafael Estevez: