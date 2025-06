Câmara sobe o tom com governo e pauta urgência que susta regras do IOF

PP e União apoiaram a urgência apenas. Não há acordo quanto ao mérito do projeto.

Com urgência aprovada, a proposta fica pronta para ser votada em plenário. Para a urgência ser aprovada, é necessário o voto a favor de 257 dos 513 deputados. Com isso, o projeto pode ser analisado direto no plenário, sem precisar passar pelas comissões, acelerando o processo.

Atraso no pagamento de emendas parlamentares piorou o humor da Casa. As cúpulas da Câmara e do Senado enviaram recados ao governo de que as Casas não devem avançar com projetos de interesse do Executivo enquanto não houver o pagamento dos recursos.

Governo publicou mudanças no IOF e medida provisória com alternativas de arrecadação. Antes da publicação, as medidas foram apresentadas para os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e lideranças.

Congresso criticou e não assumiu compromisso com aprovação. Motta afirmou ao longo da semana que não há acordo para votação da MP. O presidente da Casa também criticou o aumento de imposto das aplicações financeiras.

Presidente da Câmara defende corte e revisão de benefícios fiscais. Hugo Motta (Republicanos-PB) tem repetido em seus discursos que o governo precisa cortar as isenções fiscais. O chefe da Casa espera contribuir com o debate pautando a reforma administrativa, que está em discussão em um grupo de trabalho conduzido pelo deputado Pedro Paulo (PSD-RJ).