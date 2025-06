Cogumelo mágico é usado para encarar trabalho, chefes, reuniões e metas

Até a pandemia, Janaína era cabeleireira. Presa em casa, com dois filhos pequenos e sem poder trabalhar, ela começou a fazer vários cursos online: costura, culinária, dança do ventre etc. "Eu tinha picos de interesse e depois desistia", lembra. Nessa época, foi diagnosticada com TDAH (transtorno de déficit de atenção com hiperatividade).

Mas com as aulas de tatuagem foi diferente: desenhava e treinava sempre que podia. Encerrada a quarentena, abraçou a nova profissão. E o cogumelo ajudou, segundo ela. "Eu tinha medo de tomar decisões e procrastinava muito. Fiquei mais concentrada, mais intuitiva e com uma melhor percepção de mim mesma", afirma Janaína, hoje atendendo em um estúdio perto de sua casa no bairro do Mandaqui, zona norte de São Paulo.

Janaína Boccia conta que cogumelo e meditação a ajudaram na decisão para virar tatuadora Imagem: Rodrigo Bertolotto/UOL

Para garantir o tratamento, ela deixou os "chocomelos" no alto da geladeira, para os filhos pequenos não pegarem, e avisou o marido.

Diretora de marketing em uma empresa do agronegócio, Sara (nome trocado, como o dos dois casos seguintes) tinha dificuldade para encarar as reuniões com seus superiores. "Me sentia muito pressionada, ficava nervosa e não conseguia expor direito os projetos que estava tocando", relatou. "A microdose foi incrível: entrava na reunião tranquila, e saia animada. Não tinha mais taquicardia na hora de falar."

Daniela, executiva em uma multinacional de telecomunicações, também colecionava problemas no emprego. "Estava desanimada, tudo que passava pelas minhas mãos atrasava. O cogumelo teve um efeito sutil, mas a minha produtividade aumentou depois dele."