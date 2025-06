Dólar cai após publicação de pacote para compensar aumento do IOF

Pacote fiscal

Governo publicou medidas para o ajuste fiscal. Apresentado em uma MP (Medida Provisória), o pacote busca honrar o compromisso de zerar o déficit das contas públicas neste ano. Os pontos foram acordados com líderes do Congresso como uma forma de substituir aumentos do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

Medida Provisória define a elevação de impostos. A publicação estabelece a tributação maior sobre as bets, mudanças na CSLL (Contribuição Social sobre Lucro Líquido) e a unificação de 17,5% da cobrança de Imposto de Renda sobre aplicações financeiras e ativos virtuais. Para os títulos de dívida privada isentos, fica regulamentada uma cobrança de 5%.

Medidas para as alíquotas de IOF são desidratadas. A nova proposta reduz de 0,98% para 0,19% as cobranças do imposto sobre operações de risco sacado. A definição acaba com a parte fixa da tributação e diminui as alíquotas para 0,0082% ao dia. Os lucros sobre investimento estrangeiro direto no Brasil permanecem isentos após ser estabelecido em 0,38% na proposta do mês passado.

Expectativa de arrecadação permanece incerta. Ao apresentar as medidas de ajuste, o governo não revelou qual será o valor com as mudanças. A arrecadação prevista com a elevação das alíquotas de IOF era de R$ 20,5 bilhões para este ano e de R$ 41 bilhões para 2026.

Congresso ameaça derrubar o pacote de ajustes. As medidas apresentadas passam a valer a partir de hoje, mas ainda precisam ser validadas por deputados e senadores e perdem a eficácia caso não sejam aprovadas no prazo máximo de 120 dias. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), criticou o pacote e afirmou que o Legislativo não tem o "compromisso" de aprovar a MP.