FGTS 2025: calendário do saque-aniversário já está disponível; veja

Entenda como funciona o saque-aniversário

O modelo de saque-aniversário é uma alternativa à modalidade padrão de saque-rescisão. Ele autoriza a retirada de uma parte do saldo do FGTS anualmente, no mês de nascimento do trabalhador.

Caso o trabalhador seja dispensado sem justa causa, ele não terá direito ao valor total do FGTS, mas somente ao montante da multa rescisória.

Já no sistema tradicional (saque-rescisão), o profissional desligado sem justa causa pode sacar todo o saldo disponível, incluindo a indenização de 40% paga pelo empregador, quando for devida.

O acesso ao saque-aniversário inicia-se no primeiro dia útil do mês de nascimento, e o período para retirada é de até 60 dias.

Como aderir à modalidade de saque-aniversário?

A adesão ao saque-aniversário é facultativa e pode ser feita por meio do site ou aplicativo do FGTS.