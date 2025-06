Lula defende MP de impostos de Haddad: 'Sabe quanto rico tem de isenção?'

"Eu não fui eleito para fazer benefício para rico", disse Lula. "Eu governo para todos os brasileiros, mas eu tenho preferência e obrigação, moral, ética e política de cuidar do povo que mais precisa, do povo mais pobre, do povo que trabalha, a classe média."

Esta tem sido a estratégia de comunicação do governo. Haddad e a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, têm pregado que os aumentos tributários, que atingem em especial ao mercado financeiro, são voltados aos "moradores de coberturas", como disse o ministro.

Apesar de os presidentes das duas Casas terem participado da discussão, não há garantia de que ele será aprovado pelo Legislativo. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), alertou que pode haver um "descasamento" entre propostas do governo e a aceitação do Congresso. No governo, diz-se, por outro lado, que a certeza é que o projeto antigo não passaria.

Novas medidas tributárias