Após pressões, MP tira bilhões da educação e posterga pagamento de licenças

A MP busca compensar o gasto com a redução do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). Do lado do aumento das receitas, as medidas incluem aumento de imposto sobre as bets, taxação de investimentos isentos e aumento de imposto sobre fintechs.

Pé-de-Meia

Mudança no Pé-de-Meia pode significar corte na educação. A MP incluiu no piso da educação os gastos com o Pé-de-meia, programa que paga valores mensais para estudantes matriculados no ensino médio.

O governo hoje é obrigado a gastar 18% do que arrecada com educação. Mas antes o programa Pé-de-Meia, cuja despesa estimada é de R$ 12 bilhões, ficava fora dessa conta. Agora o programa entra nos 18%, o deve espremer os outros gastos com educação. Em 2025, o orçamento da educação é de R$ 226,4 bilhões.

A MP coloca o gasto com o programa dentro dos 18%. Isso vai tirar espaço de outros investimentos no setor. O dinheiro que poderia ser usado para compra de material e para pagar professor, por exemplo, vai para o Pé-de-Meia.

Lucas Pedroso Klain, consultor jurídico na área do direito público no Marcelo Figueiredo Advogados Associados.

Seguro defeso

A MP dificulta a obtenção do seguro defeso. O benefício paga um salário mínimo aos pescadores artesanais durante o período de defeso, quando a pesca é proibida para proteger a reprodução das espécies.