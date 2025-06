Governo perde de lavada em narrativa sobre pacote fiscal, diz economista

A federação União Brasil e PP se uniu à oposição e anunciou que não deve apoiar as novas medidas do governo em substituição ao decreto que aumentou o IOF. Juntos, os dois partidos somam 109 deputados, superando as bancadas do PL e do PT. No Senado, a junção das duas siglas totaliza 14 parlamentares.

O governo deve enviar o texto ainda nesta semana ao Congresso. Entre as medidas, estão o aumento da tributação de bets, fintechs e alguns títulos de crédito para ampliar a arrecadação

