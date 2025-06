Pagamento do Auxílio Gás retorna em junho; confira as datas

Os repasses do Auxílio Gás serão retomados pelo governo federal no mês de junho. Como de costume, o pagamento ocorre a cada dois meses, sempre em períodos pares do ano, e será realizado entre os dias 16 e 30 deste mês.

Cronograma do Auxílio Gás - Junho/2025

NIS terminado em 1 - 16/06

NIS terminado em 2 - 17/06

NIS terminado em 3 - 18/06

NIS terminado em 4 - 19/06

NIS terminado em 5 - 20/06

NIS terminado em 6 - 23/06

NIS terminado em 7 - 24/06

NIS terminado em 8 - 25/06

NIS terminado em 9 - 26/06

NIS terminado em 0 - 30/06

Como funciona o Auxílio Gás?

O benefício é destinado a milhões de famílias de baixa renda que constam no CadÚnico, como forma de compensar os altos custos do gás de cozinha (GLP), um item essencial para o preparo dos alimentos.