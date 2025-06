Salário mínimo: valor do piso nacional subiu R$ 106 em 2025; veja

O novo valor de R$ 1.518 corresponde a um acréscimo de R$ 106, ou 7,5% de aumento, superior à inflação. Ainda assim, o valor está menor devido às medidas de contenção de gastos aprovadas no final de 2024.

A fórmula antiga calculava o salário mínimo com base na inflação pelo INPC (mais vantajosa que o IPCA) e no crescimento do PIB. Com esse método, o piso teria chegado a R$ 1.525.

A regra atual inclui um teto de 2,5% para aumento das despesas, limitando o reajuste mesmo com PIB maior.

O salário mínimo impacta o valor das aposentadorias no INSS e de benefícios sociais, por isso o governo busca controlar reajustes para evitar impactos negativos nas contas públicas.