2º lote da restituição do IR: veja quando será nova rodada de depósitos

O prazo para envio da declaração do Imposto de Renda 2025 foi encerrado em 30 de maio, e, na mesma data, a Receita Federal realizou o depósito do primeiro lote da restituição. Agora, os contribuintes aguardam a liberação do segundo lote, previsto para ocorrer no dia 30 de junho.

Cronograma de restituição do Imposto de Renda 2025:

1º lote: 30 de maio (pagamento já efetuado)

2º lote: 30 de junho

3º lote: 31 de julho

4º lote: 29 de agosto

5º e último lote: 30 de setembro

Quem recebe primeiro?

A distribuição segue uma ordem de prioridades estabelecida por lei.