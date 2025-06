Amanda Klein: Clima do governo com o Legislativo nunca esteve pior

O governo Lula publicou um decreto recuando em parte do aumento do IOF anunciado no mês passado para cobrir o rombo nas contas da União, que foram fortemente criticados. Publicou, junto, uma medida provisória aumentando outros impostos para compensar o recuo.

A Medida Provisória e o novo decreto governamental têm resoluções que afetam empresas de apostas esportivas, instituições financeiras e investidores.

Segundo Amanda Klein, o mal-estar entre o Congresso e o governo se agravou nos últimos dias, com parlamentares reclamando da falta de emendas e da pressão nas bases. A decisão do STF sobre emendas só aumentou a tensão sobre o governo.

Deputados relatam que não podem sequer voltar para suas bases porque são cobrados pelos prefeitos e estão com os bolsos vazios, não tem o que entregar.

A ministra Gleisi Hoffmann argumenta que a demora em liberar emendas tem a ver com a adaptação do governo às exigências de transparência do STF e o fato do orçamento só ter sido aprovado em março, faz relativamente pouco tempo.