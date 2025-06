Bolsas mundiais têm queda generalizada após ataque de Israel ao Irã

Bolsa de Israel desabou 1,56% na sessão. A queda mais expressiva entre os mercados com pregões já encerrados é justamente no índice TA 35, referência do país que direcionou os bombardeios contra o Irã na noite de ontem. Também no Oriente Médio, o Tadawul All Share, da Arábia Saudita, recuou 1,49%.

Índices europeus também abrem em queda. Com as sessões já em andamento, os mercados do Velho Continente também absorvem os temores ampliados com o ataque israelense. Às 7h19 (horário de Brasília), os índices de Frankfurt (-1,49%), Londres (-0,42%), Paris (-1,13%) e Madri (-1,47%) acompanham a desvalorização.

Papéis da Rússia são os únicos em alta. Tanto o MOEX Russia Index quanto o RTSI avançavam 1,03% às 7h46 (horário de Brasília). A alta é puxada pelo desempenho positivo das petrolíferas Rosneft (+6,34%), Tatneft (+4,33%) e LUKoil (+3,3%). Também sobem expressivamente os papéis do banco estatal russo VTB (+4,74%).

Petróleo em alta

Cotação internacional do petróleo dispara. Diante dos temores após o bombardeio no Irã, o preço do Brent, referência para o preço do combustível, salta mais de 8%. Com a variação positiva de 8,4% às 7h39, cada barril de 159 litros aparece negociado acima de US$ 75.

Dólar

Moeda dos Estados Unidos ganha força. Divisa de segurança em momentos de crise, a moeda norte-americana se valoriza na comparação com outras moedas globais. O índice DYX, que mede a variação do dólar com outras seis divisas fortes, avançava 0,63% às 8h02.