Calendário do Bolsa Família: confira quando cai o valor em junho

O pagamento de junho do Bolsa Família já tem data definida para começar, de acordo com o governo federal.

O que aconteceu

Informações do Ministério do Desenvolvimento Social apontam que os depósitos terão início em 16 de junho. O calendário segue a terminação do NIS (Número de Identificação Social), impresso no cartão do beneficiário.

Normalmente, os depósitos ocorrem nos dez dias úteis finais de cada mês. Em dezembro, porém, os valores são liberados antes, a partir do dia 10, por conta das festividades.