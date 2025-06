Dólar avança em meio a tensão após bombardeio no Irã

Ataques no Oriente Médio

Bombardeios no Irã motivam tensões. O ataque de Israel contra Teerã no final da noite de ontem está no radar do mercado financeiro. Com a elevação dos temores e das incertezas globais, as moedas mais fortes, a exemplo do dólar, viram refugio dos investidores.

EUA negam participação na ofensiva. O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, disse que a ação israelense foi "unilateral" e não conta com a participação de Washington. No entanto, o presidente Donald Trump usou um tom de ameaça em uma publicação para pedir que o Irã faça um acordo sobre seu programa nuclear para que o "massacre" acabe.

Chega de morte, chega de destruição, simplesmente façam, antes que seja tarde demais.

Donald Trump, presidente dos EUA

Ajuste Fiscal incerto

Compensação para alta do IOF desagrada. O pacote apresentado pelo governo federal ao Congresso não agrada os parlamentares. O presidente da Câmara, Hugo Motta, afirmou que vai pautar a MP (Medida Provisória) "para ser derrubada" no início da próxima semana.