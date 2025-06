Empurrar problemas para emendas virou fetiche do governo, diz Rodrigo Maia

Então é óbvio que a decisão do governo, se tiver voto, é uma decisão política, democrática, mas é óbvio que, por um volume de carga tributária de 33% do PIB, resolver a simetria, como fala o ministro Haddad de forma correta e que tem feito um bom trabalho, seria melhor manter a carga de 33%. Resolvendo a simetria, aumentando de quem paga pouco e reduzindo de quem está pagando acima da média da alíquota efetiva de cada um dos impostos no país.

Rodrigo Maia

