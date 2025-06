Homenageado do ano, Brasil busca romper barreira dos 100 leões em Cannes

Confira os destaques do evento deste ano:

Homenagem ao Brasil

A organização do evento adicionou mais um troféu à sua (já extensa) lista de premiados: decidiu criar o 'Creative Country of the Year' e homenagear o Brasil 'por seu comprometimento com a criatividade e desempenho excepcional no Cannes Lions'.

Como recompensa, o país será tema de diversos eventos comemorativos, mais de 10 palestras especiais e uma homenagem a Washington Olivetto, nome mais importante da história da publicidade brasileira, falecido ano passado.

Já no primeiro dia o evento, o bloco Acadêmicos do Baixo Augusta levará um trio elétrico para as ruas de Cannes, com patrocínio da FilmBrazil e apoio da Globo, parceria oficial do Cannes Lions neste ano.

Premiações dia a dia