MF diz que os 0,01% mais ricos pagam menos IR e defende reforma

Hoje, no Brasil, uma pessoa de altíssima renda paga menor imposto de renda que um trabalhador comum. Então, uma pessoa que ganha mais de R$ 1 milhão muitas vezes paga uma alíquota de imposto de renda menor do que uma professora, do que um policial militar, do que um bombeiro, do que uma enfermeira. E isso é um retrato da desigualdade de renda no Brasil. Não só um retrato, mas como uma das principais causas (...) Estamos pedindo que uma pessoa que ganha mais de R$ 1,2 milhão [por mês], que mora na cobertura desse prédio chamado Brasil, pague um mínimo de imposto . Guilherme Mello, secretário de política econômica da SPE, durante coletiva de imprensa

Projeto para aumentar faixa de isenção do IRPF foi encaminhado ao Congresso em março. A ideia é garantir isenção para quem ganha até R$ 5 mil por mês e uma alíquota reduzida para vencimentos de até R$ 7 mil por mês. Essa renúncia é compensada com a tributação da alta renda, fixando um imposto mínimo que chega a 10%, mirando um público que tem ganhos acima de R$ 1,2 milhão por ano.

Para avaliar os possíveis efeitos do projeto, o estudo simulou os impactos das medidas, caso tivessem sido adotadas em 2022. Foram levadas em conta informações sobre renda dos centésimos da DIRF (Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física) e da PNADC-A (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Anual)

Três cenários foram traçados pelo estudo. O primeiro representa o atual modelo do IRPF. No segundo, só são consideradas isenção para ganhos de até R$ 5 mil e o desconto para rendas de até R$ 7 mil mensais. O último incorpora a tributação das altas rendas ao cenário anterior.

Conclusão do estudo é que, em conjunto, a proposta de reforma do IR pode conciliar justiça fiscal e social, mantendo a responsabilidade fiscal. Isoladamente, a ampliação da isenção não contribui para as correções dos atuais problemas da tributação da renda e não reduz a desigualdade de rendimentos, "além de gerar relevante impacto fiscal negativo, piorando as contas públicas". A avaliação é de que qualquer outra fonte de custeamento para a ampliação da isenção que implique na "manutenção do status quo do IRPF no extremo topo da distribuição" ou ainda "a manutenção de uma tributação efetiva muito baixa para estratos já muito elevados" - para os ainda mais ricos que 0,7% dos declarantes de IR - não estaria alinhada a princípios de justiça fiscal e social, podendo contribuir para a ampliação da desigualdade, mesmo que houvesse compensação do impacto fiscal por outros instrumentos.