Nova lei que altera trabalho nos feriados começa a valer em julho; veja

A partir de 1º de julho de 2025, entram em vigor novas regras definidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego sobre a permissão para atividades profissionais em dias de feriado.

O que aconteceu

As alterações atingem principalmente empresas dos setores comerciais e de serviços, que agora precisarão seguir exigências específicas para operarem nessas datas.

Segundo as novas normas, o funcionamento em feriados dependerá de acordo firmado com os sindicatos. Antes, as empresas podiam funcionar nesses dias sem essa exigência, conforme previsto na portaria nº 671, de 2021.