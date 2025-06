Salário mínimo 2025: veja o valor atualizado do piso nacional

Alteração na regra de cálculo: a metodologia antiga considerava a reposição da inflação pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), que é mais favorável ao trabalhador do que o índice oficial IPCA, acrescido da variação do PIB (Produto Interno Bruto). Com essa regra, o salário mínimo teria sido R$ 1.525.

A nova fórmula introduziu uma terceira limitação: um teto máximo para o aumento de despesas de 2,5%. Assim, mesmo que o PIB atinja 3,2%, o reajuste será limitado a 2,5%.

O salário mínimo influencia diretamente o valor das aposentadorias, especialmente do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), e demais benefícios sociais. Por isso, o governo busca evitar aumentos abruptos para controlar o impacto orçamentário em períodos de contenção de gastos.