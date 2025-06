'Quem cobra imposto de bets e bilionários somos nós', diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a defender hoje a medida provisória de compensação de isenção do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), enviada esta semana ao Congresso.

O que aconteceu

"Quem cobra imposto de bets e bilionários somos nós", publicou o ministro nas redes sociais, no início da tarde. "Quem está isentando o trabalhador do imposto de renda somos nós", em uma fala alinhada à estratégia de comunicação do governo para rebater às críticas ao pacote.

O presidente Lula (PT) e ministros têm pregado que os aumentos tributários atingem em especial as "classes privilegiadas". "Vocês sabem quantos bilhões a gente dá de isenção para os ricos desse país que não pagam impostos?", questionou Lula, em defesa da medida, na última quinta.