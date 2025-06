JBL brasileira? Polyvox mira jovens e som nacional para desafiar gigantes

Fábrica no polo industrial de Manaus conta com 185 funcionários e um time de engenharia que mescla gerações Imagem: Divulgação

Nossa fábrica em Manaus começou no momento que todos os fretes ficaram muito caros. Fabricando aqui no Brasil e trazendo componentes é diferente de importar o produto acabado. Você economiza em frete trazendo apenas em componentes. Penso que, no Brasil, as fábricas que estão produzindo localmente, nesse momento, têm uma grande oportunidade com essas mudanças tarifárias de impostos.

Mesmo assim, a proximidade com a China é estratégica. A empresa mantém um laboratório e um time de 10 colaboradores em Shenzhen, que atuam em conjunto com os engenheiros no Brasil para testar componentes e acompanhar inovações. "A China é o centro mundial de tecnologia. Hoje, o custo deles já se equiparou muito ao nosso, o que reforça ainda mais a importância de investir em eficiência local e aproveitar as vantagens de produzir aqui".

A aposta em tecnologia e inovação vem acompanhada de um esforço de distribuição. A Polyvox já está presente em mais de 3.500 pontos de venda no Brasil e projeta crescer 30% nesse número em 2025. A marca conta hoje com parcerias com grandes redes como Magazine Luiza, Lojas Cem, Havan, Belmol e Drebes, assim como um e-commerce próprio e canais digitais operados com parceiros.